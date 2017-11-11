В России не согласны на введение 20 тысяч миротворцев на Донбасс
11.11 в 08:15
«Мариупольские новости» ранее сообщали о том, что издание The Wall Street Journal заявило о готовности США предложить России план по введению на Донбасс 20 тысяч миротворцев. Об этом издание пишет со ссылкой на свои источники.
Такую возможность уже прокомментировал глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев. По его словам, 20 тысяч миротворцев – это почти две дивизии, поэтому это «прямая угроза Донбассу», пишут «РИА Новости».
«Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тысяч вооруженных людей?» – подчеркнул Бондарев.
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2017-11-11 08:15:00
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