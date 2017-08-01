В России упростили получение гражданства для украинцев. В МИД Украины призвали не поддаваться на провокации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Ранее этот законопроект был принят Госдумой.

Теперь для получения паспорта РФ украинцам необходимо нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского гражданства. Аналогичное заявление будет направляться в Украину, однако никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-портал правовой информации России.

После этого при принятии гражданства РФ иностранец будет обязан приносить присягу. На необходимости такой присяги настаивал Путин. В частности, от иностранца потребуют поклясться в добровольном соблюдении российской конституции, верности России и исполнении обязанностей гражданина РФ, в том числе и в защите независимости страны.

В МИД Украины, в свою очередь, выразили возмущение по поводу того, что "российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства".

"В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию. В случае нарушения прав и интересов, граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - подчеркнули в МИДе.