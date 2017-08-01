Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В России упростили получение гражданства для украинцев. В МИД Украины призвали не поддаваться на провокации

1.08 в 10:59

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Ранее этот законопроект был принят Госдумой.

Теперь для получения паспорта РФ украинцам необходимо нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского гражданства. Аналогичное заявление будет направляться в Украину, однако никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-портал правовой информации России.

После этого при принятии гражданства РФ иностранец будет обязан приносить присягу. На необходимости такой присяги настаивал Путин. В частности, от иностранца потребуют поклясться в добровольном соблюдении российской конституции, верности России и исполнении обязанностей гражданина РФ, в том числе и в защите независимости страны.

В МИД Украины, в свою очередь, выразили возмущение по поводу того, что "российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства".

"В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию. В случае нарушения прав и интересов, граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - подчеркнули в МИДе.

/uploads/news/964x620/rZzEGsR2.jpg
2017-08-01 10:59:00
Важные новости
Захарченко предложил в ДНР казнить за коррупцию
1.08 в 11:15
В Мариуполе горело пшеничное поле
1.08 в 10:41
Лента новостей
Захарченко предложил в ДНР казнить за коррупцию
1.08 в 11:15
В России упростили получение гражданства для украинцев. В МИД Украины призвали не поддаваться на провокации
1.08 в 10:59
В Мариуполе горело пшеничное поле
1.08 в 10:41
Поступили или нет? Абитуриенты сегодня увидят списки зачисления на бюджет
1.08 в 10:20
В Мариуполе возобновили прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД
1.08 в 09:52
В Штабе АТО предупредили о возможных провокациях в Донбассе накануне переговоров в Минске
1.08 в 09:47
В Мариуполе решили узнать, какие у жителей потребности. Горожан ждет опрос
1.08 в 09:26
В курортном поселке под Мариуполем мужчину на матрасе унесло в открытое море
1.08 в 08:59