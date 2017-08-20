В самом центре Мариуполя люди живут как бомжи, несмотря на элитные дома
20.08 в 21:03
В центральной части Мариуполя, недалеко от Драмтеатра на проспекте Мира старые дома, считающиеся элитной недвижимостью, постепенно приходят в полную негодность.
Местные старожилы жалуются и на протекающие крыши, и на падающие балконы, и на общее ветхое состояние домов. Конечно, удивительного ничего в этом нет, ведь дома эти стоят без ремонта с далёкого 1936 года...
Но... всё-таки, может быть пора обратить внимание на элитный жилой фонд Мариуполя и начать приводить его в порядок, а то ненароком можно и вовсе его лишиться...
/uploads/news/964x620/pV4UM6bC.JPG
/uploads/news/964x620/UgRmk1hj.JPG
/uploads/news/964x620/oKTWfXIq.JPG
/uploads/news/964x620/oBJy8JrT.JPG
/uploads/news/964x620/PHCAirIe.JPG
/uploads/news/964x620/j6V5Wkf2.JPG
/uploads/news/964x620/btcLw4dG.JPG
/uploads/news/964x620/UdBYq7yj.JPG
/uploads/news/964x620/l5goNUNH.JPG
/uploads/news/964x620/QRfpbW4d.JPG
/uploads/news/964x620/9mvg7Vv1.JPG
/uploads/news/964x620/vR9Dd4P6.JPG
/uploads/news/964x620/mWkbJmf8.JPG
2017-08-20 21:03:00
Важные новости