В самом центре Мариуполя люди живут как бомжи, несмотря на элитные дома

В центральной части Мариуполя, недалеко от Драмтеатра на проспекте Мира старые дома, считающиеся элитной недвижимостью, постепенно приходят в полную негодность.

Местные старожилы жалуются и на протекающие крыши, и на падающие балконы, и на общее ветхое состояние домов. Конечно, удивительного ничего в этом нет, ведь дома эти стоят без ремонта с далёкого 1936 года...

Но... всё-таки, может быть пора обратить внимание на элитный жилой фонд Мариуполя и начать приводить его в порядок, а то ненароком можно и вовсе его лишиться...