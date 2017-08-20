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В самом центре Мариуполя люди живут как бомжи, несмотря на элитные дома

20.08 в 21:03

В центральной части Мариуполя, недалеко от Драмтеатра на проспекте Мира старые дома, считающиеся элитной недвижимостью, постепенно приходят в полную негодность.

Местные старожилы жалуются и на протекающие крыши, и на падающие балконы, и на общее ветхое состояние домов. Конечно, удивительного ничего в этом нет, ведь дома эти стоят без ремонта с далёкого 1936 года...

Но... всё-таки, может быть пора обратить внимание на элитный жилой фонд Мариуполя и начать приводить его в порядок, а то ненароком можно и вовсе его лишиться...

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2017-08-20 21:03:00
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