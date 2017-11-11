В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек

В здании Сартанской специализированной школы № 8 при поддержке управления по физической культуре и спорту Мариупольского горсовета, ДЮШ «Атлетик» и исполнительного комитета Сартанского поселкового совета прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек.

На соревнования пришли поселковый голова Сартаны Александр Куркчи и Почетный гражданин Мариуполя Александр Лашин. «На этом соревновании зажгутся маленькие звездочки, которые в скором времени будут представлять родной край на мировой спортивной арене. Спасибо всем, кто принял участие в организации этого праздника. Всем удачи, а спортсменам, конечно побед», - сказал Александр Куркчи.

«Крепкого здоровья, мирного неба, хороших впечатлений от соревнований. Здесь живут самые сильные спортсмены и талантливые дети. Пусть победит сильнейший», − добавил Александр Лашин.

Победители будут отмечены почетными грамотами и медалями.