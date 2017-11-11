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В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек

11.11 в 18:54

В здании Сартанской специализированной школы № 8 при поддержке управления по физической культуре и спорту Мариупольского горсовета, ДЮШ «Атлетик» и исполнительного комитета Сартанского поселкового совета прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек.

На соревнования пришли поселковый голова Сартаны Александр Куркчи и Почетный гражданин Мариуполя Александр Лашин. «На этом соревновании зажгутся маленькие звездочки, которые в скором времени будут представлять родной край на мировой спортивной арене. Спасибо всем, кто принял участие в организации этого праздника. Всем удачи, а спортсменам, конечно побед», - сказал Александр Куркчи.

«Крепкого здоровья, мирного неба, хороших впечатлений от соревнований. Здесь живут самые сильные спортсмены и талантливые дети. Пусть победит сильнейший», − добавил Александр Лашин.

Победители будут отмечены почетными грамотами и медалями.

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2017-11-11 18:54:00
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