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В Сартане решают проблемы здравоохранения

7.11 в 20:10

Сегодня Сартану посетил начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков. Он решил выяснить, какие проблемы испытывает поселковая медицина.

Сартанский поселковый голова Александр Куркчи, депутат Мариупольского городского совета Кирилл Папакица, заведующая амбулаторией Светлана Девятая провели для Сергея Данилкова экскурсию по местной амбулатории. Она работает на базе горбольницы №1 и обслуживает не только местных жителей, но и приезжих из Павлополя, Гнутово, Калиновки и Талаковки, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам Кирилла Папакицы, в Сартане нет специалистов узкого профиля, в первую очередь педиатров. А ближайшая поликлиника в Кальмиусском районе.

В ходе визита были обсуждены перспективы развития амбулатории и намечены планы сотрудничества на будущее.

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2017-11-07 20:10:00
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