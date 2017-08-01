В Сартане восстановили здание комендатуры пограничников, поврежденное во время обстрела
1.08 в 20:50
Здание пограничной комендатуры Государственной пограничной службы Украины, расположенное в Сартане, было повреждено во время обстрела 8 июня 2017 года. Пострадала также служебные автомобили пограничников.
На сегодняшний день проведены восстановительные работы. В частности, отремонтированы помещения комендатуры и техника. Но об обстреле еще напоминают следы от осколков на стенах здания и сквозные дыры в пограничном столбе.
Восстановленную комендатуру освятили военные капелланы, которые приехали в гости к пограничникам.
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2017-08-01 20:50:00
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