В «счастливую дату» в Мариуполе 20 пар заключили «брак за сутки»
10.08 в 08:30
8 августа (08.08) пары посчитали счастливой датой для создания своих семей. И мариупольские молодожены не стали исключением: в этот день 20 пар воспользовались проектом «Брак за сутки».
«8 августа в городе Мариуполе «Браком в сутки» воспользовалось до 20 пар молодоженов. По их мнению, это счастливая дата для создания семьи», - сообщает Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области.
13 пар новобрачных приехали с неподконтрольных территорий.
К слову, из-за ажиотажа вокруг даты в этот день специалисты Приморского районного отдела РАГС Мариуполя работали до позднего вечера.
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2017-08-10 08:30:00
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