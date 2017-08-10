В «счастливую дату» в Мариуполе 20 пар заключили «брак за сутки»

8 августа (08.08) пары посчитали счастливой датой для создания своих семей. И мариупольские молодожены не стали исключением: в этот день 20 пар воспользовались проектом «Брак за сутки».

«8 августа в городе Мариуполе «Браком в сутки» воспользовалось до 20 пар молодоженов. По их мнению, это счастливая дата для создания семьи», - сообщает Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области.

13 пар новобрачных приехали с неподконтрольных территорий.

К слову, из-за ажиотажа вокруг даты в этот день специалисты Приморского районного отдела РАГС Мариуполя работали до позднего вечера.