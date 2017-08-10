Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В «счастливую дату» в Мариуполе 20 пар заключили «брак за сутки»

10.08 в 08:30

8 августа (08.08) пары посчитали счастливой датой для создания своих семей. И мариупольские молодожены не стали исключением: в этот день 20 пар воспользовались проектом «Брак за сутки».

«8 августа в городе Мариуполе «Браком в сутки» воспользовалось до 20 пар молодоженов. По их мнению, это счастливая дата для создания семьи», - сообщает Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области.

13 пар новобрачных приехали с неподконтрольных территорий.

К слову, из-за ажиотажа вокруг даты в этот день специалисты Приморского районного отдела РАГС Мариуполя работали до позднего вечера.

/uploads/news/964x620/R07sXLBo.jpg
2017-08-10 08:30:00
Важные новости
«Лазурный пляж» в Мариуполе подвергся вандализму
10.08 в 09:16
Кому в Мариуполе сегодня отключат воду
10.08 в 08:46
Лента новостей
«Лазурный пляж» в Мариуполе подвергся вандализму
10.08 в 09:16
Кому в Мариуполе сегодня отключат воду
10.08 в 08:46
В «счастливую дату» в Мариуполе 20 пар заключили «брак за сутки»
10.08 в 08:30
В Мариуполе открыли диспетчерский центр ТТУ: теперь за движением общественного транспорта можно следить онлайн
10.08 в 08:16
На Донбассе конфликт между военными и гражданскими закончился стрельбой: женщина погибла, мужчина – ранен
10.08 в 07:52
На центральном пляже Мариуполя вандалы вырвали «с корнем» душ
9.08 в 20:51
В Мариуполе «Лазурный пляж» продолжают превращать в «маленькую Европу»
9.08 в 20:04
Львовские «Карпаты» готовы играть в Мариуполе
9.08 в 19:45