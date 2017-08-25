В «серой зоне» под Мариуполем дети украсили школу

Дети в поселке Мирное создали панно, напоминающее о важности выполнения правил дорожного движения. Создавали панно ребята несколько дней для украшения своей школы.

Как сообщил представитель волонтёрской организации, осуществляющей помощь детям прифронтовых поселков «Каритас Мариуполь» Александр Магдалиц, акция была проведена в рамках проекта «Психологическая поддержка детей в буферной зоне контролируемой территории на востоке Украины».