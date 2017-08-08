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В Северодонецке завтра пройдут антитеррористические учения. Жителей просят остаться дома

8.08 в 16:58

Завтра, 9 августа, в Северодонецке Луганской области пройдут учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

В этот день местных жителей просят по возможности не выходить на улицу, а если покинуть дом все-таки придется – взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В пресс-службе Луганской ВГА сообщают: «В связи с проведением в Северодонецке 9 августа тактико-специальных учений по противодействию террористической и диверсионной угрозам, Служба безопасности Украины призывает жителей города в период учений не покидать свои дома без необходимости, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Все действия происходят в рамках действующего законодательства».

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2017-08-08 16:58:00
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