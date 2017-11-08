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История Мариуполя
В школах и детсадах под Мариуполем нашли нарушения противопожарной безопасности. Прокуратура требует их закрыть
8.11 в 15:23
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2017-11-08 15:23:00
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