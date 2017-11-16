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В школе под Мариуполем нашли гранату. Детей эвакуировали

16.11 в 16:23

На территории школы в поселке Кременевка, что под Мариуполем, был обнаружен предмет похожий на гранату. Об опасной находке директор учебного заведения сразу же сообщила в полицию. Учебный процесс был приостановлен, детей отправили домой.

Оперативно прибывшие правоохранители выявили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле возле школы. К счастью, указанный предмет угрозы для окружающих не представлял.

Прилегающую территорию школы полицейские и сотрудники ГСЧС проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Уже завтра дети вернутся на учебу в свои классы, правоохранители позаботились про их безопасность.

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2017-11-16 16:23:00
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