В школе под Мариуполем нашли гранату. Детей эвакуировали

На территории школы в поселке Кременевка, что под Мариуполем, был обнаружен предмет похожий на гранату. Об опасной находке директор учебного заведения сразу же сообщила в полицию. Учебный процесс был приостановлен, детей отправили домой.

Оперативно прибывшие правоохранители выявили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле возле школы. К счастью, указанный предмет угрозы для окружающих не представлял.

Прилегающую территорию школы полицейские и сотрудники ГСЧС проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Уже завтра дети вернутся на учебу в свои классы, правоохранители позаботились про их безопасность.