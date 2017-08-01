В Штабе АТО предупредили о возможных провокациях в Донбассе накануне переговоров в Минске

Представители вооруженных формирований Л-ДНР готовят очередные провокации для дискредитации Вооруженных сил Украины накануне очередного раунда переговоров в Минске. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы СМИ ОРДЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены огласить 2 августа в Минске", – сказано в сообщении.

В частности, говорится, что украинские военные якобы планируют ко 2 августа обстрелять ряд подконтрольных правительству населенных пунктов. Кроме того, распространяется неправдивая информация о якобы увеличении числа обстрелов неподконтрольных территорий подразделениями ВСУ.

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НЗФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали "возмущение" действиями ВСУ", – напомнили в СЦКК.

Украинская сторона еще раз отмечает, что Л-ДНР постоянно препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.