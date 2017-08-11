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В штабе АТО заявляют об обострении в Авдеевке: 3 военных ранены, 1 – травмирован

11.08 в 19:19

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что сегодня, 11 августа, ситуация в районе Авдеевки обострилась. Здесь зафиксировано 3 обстрела, причем каждый из них длился по часу.

Огонь вели из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Силы АТО открывали ответный огонь.

В результате боевых действий трое военнослужащих ВСУ получили ранения, еще один – травмы.

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2017-08-11 19:19:00
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