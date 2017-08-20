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В Славянске мать оставила двух малолетних детей, в том числе больную полуторагодовалую дочку чужому человеку

20.08 в 11:41

По информации отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, вчера днём в полицию Славянска поступило сообщение о том, что в частном секторе города находятся без присмотра две малолетние девочки, одна из которых нездорова. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками ювенальной превенции, которая установила, что дети 2013 и 2016 годов рождения приехали в Славянск вместе с матерью – жительницей села Приволье 1992 года рождения. Несмотря на то, что у младшей дочери уже два дня была температура, женщина оставила её с сестрой на своего знакомого, который заботиться о чужих детях особо не собирался.

Горе-мать помещена вместе с малышкой в детскую городскую больницу, а четырёхлетняя вторая дочка временно направлена в центр социально-психологической реабилитации для детей г.Славянска.

В отношении матери был составлен протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Семья будет отнесена к категории «сложные жизненные обстоятельства» и взята на профилактический контроль с целью недопущения подобных происшествий в будущем.

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2017-08-20 11:41:00
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