В Славянске прогремел взрыв, есть пострадавшие

Сегодня около 10 часов в Славянске на микрорайоне Артема произошел взрыв. Местные жители услышали соответствующий звук и увидели, как на высоту около 4 метров поднялся огненный столб.

Как выяснилось, здесь работала бригада наемных работников. Они проводили ремонтные работы на фасаде магазина, который расположен на первом этаже здания. По предварительным данным, рабочие использовали горелку с неисправным газовым баллоном, в результате чего в рукаве аппарата произошел так называемый "обратный удар пламени" с зажиганием газа.

В результате 34-летний сотрудник получил ожоги и был доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью".