В следующем году украинским учителям на 25% поднимут зарплаты – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал со следующего года, 2018-го, поднять зарплаты учителям. Повышение будет как минимум на 25%.

«Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплат украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение, я считаю, в рамках 25% в 2018 году. Это то, за что мы должны бороться», - отметил Гройсман.