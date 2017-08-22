В следующем году украинским учителям на 25% поднимут зарплаты – Гройсман
22.08 в 14:49
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал со следующего года, 2018-го, поднять зарплаты учителям. Повышение будет как минимум на 25%.
«Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплат украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение, я считаю, в рамках 25% в 2018 году. Это то, за что мы должны бороться», - отметил Гройсман.
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2017-08-22 14:49:00
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