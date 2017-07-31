В список зоны АТО дополнительно внесут еще 27 населенных пунктов

Перечень населенных пунктов Донецкой области, которые находятся на линии разграничения, расширился. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в своем Facebook.

По его словам, в проекте решения Донецкой ОВГА учтены 27 новых населенных пунктов, которые были рекомендованы командой Гуманитарной миссии для включения в перечень. Кроме того, откорректирована формулировка, касательно городов областного значения - Авдеевка и Торецк (бывш. - Дзержинск), в части включения в перечень также «всех населенных пунктов, которые административно подчинены данным городским советам». Это позволит жителям еще 13 населенных пунктов, административно подчиненных Торецкому городскому совету, воспользоваться правами и льготами, предусмотренными для переселенцев, после принятия соответствующих изменений правительством.

«Надеемся на скорейшее утверждение правительством подготовленного областной администрацией проекта решения перечня населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения, в котором, на основе наших предложений, расширяется право для жителей перемещаемых из еще 40 населенных пунктов, расположенных в небезопасной зоне, на получение "Ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг"», – написал Каплин.



