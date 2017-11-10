В США опровергают информацию о поставках летального оружия Украине

В СМИ появилась информация о том, что США приняли решение о поставках в Украину летального оружия. В частности, газета The Wall Street Journal написала, что Белый дом дал согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Однако в Белом доме опровергают эту информацию. «Это неправда», - заявил представитель Белого дома Майкл Энтон.