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В США разработали план поставок оружия в Украину

1.08 в 08:08

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок в Украину противотанковых ракет и другого оружия, передает "112 Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, сейчас ведомства ждут одобрения от Белого дома, поскольку решение по вооружению еще не обсуждалось в Администрации Трампа.

Отмечается, что американские дипломаты и военные чиновники характеризуют вооружение как "оборонное". Оно, по их мнению, направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы".

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2017-08-01 08:08:00
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