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В старой части Авдеевки разрываются снаряды, повреждены дома жителей

28.10 в 18:16

Обстрел Авдеевки начался сегодня около 17:00 и продолжается до сих пор. Практически все снаряды "прилетают" в старую часть города. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в полиции.

В результате обстрелов повреждена крыша частного дома по улице Лермонтова и летняя кухня по улице Некрасова. А во двор по улице Колосова упала мина, которая не разорвалась.

В пострадавшем районе сейчас работают правоохранители, которые документируют последствия обстрела. Они обходят дома и выясняют, есть ли другие повреждения и какая помощь нужна жителям.

Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» УК Украины.

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2017-10-28 18:16:00
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