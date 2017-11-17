В столице Украины «заминировали» 6 торговых центров, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал

В Киеве проводилась массовая эвакуация жителей и гостей города с территории общественных мест. Выяснилось, что неизвестный сообщил о "минировании" 12 объектов: 6 торговых центров, двух вокзалов, двух станций метро, гостиницы и телеканала. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.

По информации СМИ, взрывчатку ищут в ТРЦ "Украина", "Dream Town 1, 2", "Алладин", "Атмосфера", "Комод", "Квадрат".

"Заминированы" станции метро "Лыбедская" и "Святошин", центральный автовокзал, автостанция "Дарница". Также аноним сообщил о заложенной взрывчатке на телеканале ICTV.

О том, какой именно отель заминирован, не сообщается.

В полиции сообщили, что по указанным адресам прибыли все профильные службы: наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории. Проводилась эвакуация граждан.

Отмечается, что информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа. Все сообщения зарегистрированы в Журнале учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Проводится проверка.