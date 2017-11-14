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В СЦКК показали последствия обстрела Зайцево

14.11 в 13:20

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов Зайцево, которые произошли 12 ноября около 3:15. Под огонь крупнокалиберных пулеметов попали дома мирных жителей.

По данным СЦКК, в результате возник пожар во дворе жилого дома по улице Арсеньева, 37. Хозяйственные постройки и вещи полностью сгорели. А на огороде после этого были найдены патроны.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

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2017-11-14 13:20:00
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