В Торецке назначен глава ВГА

Сегодня губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил Торецк, где представил нового руководителя военно-гражданской администрации. Должность занял Ярослав Руденко.

Жебривский уже подписал соответствующее распоряжение, пишут «Новости Донбасса».

«На сегодняшний день не работает городской совет. Очень важно, чтобы за каждой подписью своей ты видел судьбу человека. У тебя есть шанс, ты молод и все впереди. Должен так работать, чтобы чертям дурно стало! Когда я был молодым следователем, меня учили все прокручивать в голове. Также продумывай каждый этап», – сказал Жебривский новоназначенному главе ВГА Торецка.

Напомним, президент подписал указ о создании ВГА в Торецке еще в мае, до этого городом управлял секретарь горсовета Юрий Евсиков.