В Торецке острая нехватка питьевой воды

Компания «Вода Донбасса» сообщает о том, что прифронтовой Торецк в Донецкой области страдает из-за нехватки питьевой воды. Провести ремонтные работы и стабилизировать водоснабжение невозможно из-за боевых действий.

В пресс-службе компании сообщают: «Частые порывы водоводов вследствие воздействия горных подработок ранее не позволяли в полной мере стабилизировать процесс водоснабжения. В настоящее время треть объема воды, подаваемой на город с Горловской фильтровальной станции №2, идет в потери, так как нет возможности провести восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм, поврежденном в результате боевых действий. Водовод находится в «серой» зоне и для его ремонта необходимо разрешение на проведение работ, которое уже длительное время компания получить не может».

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы получаемый объем питьевой воды распределялся по городу рационально.