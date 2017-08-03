В центе Мариуполя из-под машины вырвался поток воды
3.08 в 18:11
Во дворе дома по улице Леваневского, 6 из-под машины забил ещё один мариупольский гейзер. В отличие от остальных порывов трубопроводов, он отличался тем, что порыв появился под машиной, припаркованной во дворе дома.
По словам местных жителей, это уже третье происшествие за минувшие сутки.
/uploads/news/964x620/pRVlTjrY.JPG
/uploads/news/964x620/imr1I3er.JPG
/uploads/news/964x620/Mo5Gztty.JPG
/uploads/news/964x620/jVYkJJY1.JPG
2017-08-03 18:11:00
Важные новости
3.08 в 16:22