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В центе Мариуполя из-под машины вырвался поток воды

3.08 в 18:11

Во дворе дома по улице Леваневского, 6 из-под машины забил ещё один мариупольский гейзер. В отличие от остальных порывов трубопроводов, он отличался тем, что порыв появился под машиной, припаркованной во дворе дома.

По словам местных жителей, это уже третье происшествие за минувшие сутки.

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2017-08-03 18:11:00
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