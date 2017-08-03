В центе Мариуполя из-под машины вырвался поток воды

Во дворе дома по улице Леваневского, 6 из-под машины забил ещё один мариупольский гейзер. В отличие от остальных порывов трубопроводов, он отличался тем, что порыв появился под машиной, припаркованной во дворе дома.

По словам местных жителей, это уже третье происшествие за минувшие сутки.