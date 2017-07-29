В Центральной Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании Cavok Air.

В результате члены экипажа живы, но травмированы.

«При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация - это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на постоянном контроле», - сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.