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В Центральной Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании

29.07 в 16:32

В Центральной Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании Cavok Air.

В результате члены экипажа живы, но травмированы.

«При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация - это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на постоянном контроле», - сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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2017-07-29 16:32:00
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