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В Центральном районе Мариуполя спилили около 30 деревьев

29.07 в 08:01

"Зеленстрой" проводит работы по прореживанию зелёных насаждений в центре Мариуполя. Сейчас ведутся работы на участке зелёной зоны у здания бывшего детского сада на проспекте Строителей, 85 А.

Как сообщили специалисты предприятия, для лучшего роста соседних деревьев и создания более удобных условий покоса травы производится удаление густой поросли, диаметр стволов которой до 100 мм, а также сухостойных деревьев. Также было отмечено, что нормативное расстояние между деревьями должно быть 5 метров, а на указанном участке они разрослись вплотную друг с другом.

Мариупольцы, проживающие рядом, сообщили, что им кажется странным, когда спиливают здоровые молодые деревья.

Представители "Зеленстроя", в свою очередь, ответили, что данная работа начата по депутатскому запросу и если участок не привести в порядок, жалобы от местных жителей депутату повторятся.

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2017-07-29 08:01:00
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