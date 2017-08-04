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В центре Донецка ДТП: 2 человека погибли, 2 – пострадали

4.08 в 14:36

Сегодня в центре Донецка, на Ленинском проспекте, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей два человека погибли, два – травмированы, пишет «Остров».

Двое пострадавших отправлены травматологический центр. По предварительным данным, их состояние оценивается как тяжелое.

Место аварии оцепили, в результате было затруднено движение транспорта. А вот курсирование трамваев и троллейбусов на этом участке приостановили.

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2017-08-04 14:36:00
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