В центре Мариуполя демонтируют большой неработающий электронный экран
1.11 в 09:24
В центре Мариуполя подрядчики приступили к разборке большого электронного экрана, расположенного на перекрёстке проспекта Мира и проспекта Строителей. Демонтаж производится по частям: снимаются электронные панели, компьютерное оборудование управления и система охлаждения.
Напомним, данный рекламный объект уже долгое время не работал и использовался как обычный билборд для рекламных плакатов.
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2017-11-01 09:24:00