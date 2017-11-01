В центре Мариуполя демонтируют большой неработающий электронный экран

В центре Мариуполя подрядчики приступили к разборке большого электронного экрана, расположенного на перекрёстке проспекта Мира и проспекта Строителей. Демонтаж производится по частям: снимаются электронные панели, компьютерное оборудование управления и система охлаждения.

Напомним, данный рекламный объект уже долгое время не работал и использовался как обычный билборд для рекламных плакатов.