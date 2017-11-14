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В центре Мариуполя исчез цветочный ларёк

14.11 в 09:14

Точка по продаже цветов, существовавшая многие годы у пересечения проспектов Мира и Строителей, была снесена. На её месте осталась только большая гора строительного мусора.

Напомним, что также данный перекрёсток освободился от электронного большого рекламного экрана в минувшие выходные. Ранее с данной территории были удалены еще два объекта торговли, располагавшиеся здесь без оформления необходимых документов.

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2017-11-14 09:14:00
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