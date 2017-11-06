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В центре Мариуполя из-под ног уходит земля

6.11 в 09:01

В Приморском районе у технического колодца образовалась опасная ловушка для пешеходов, угрожающая их жизни и здоровью. Эрозия привела к обрушению большого массива асфальта во дворе дома №6 на бульваре Хмельницкого. На месте падения образовался провал размером в длину около 400 мм, в длину около 750 мм.

Местные жители прикрыли провал панелью для безопасности, но в тёмное время суток узкая дощечка не обеспечивает безопасности на данном участке территории города.

Похоже, коммунальщики оградили "ловушку" деревянными стойками.

Нужно отметить, что в последнее время во многих частях Мариуполя ситуация с безопасностью технических люков осложнилась. Это связано как с хищениями крышек люков, так и с эрозийными процессами, когда вымытая потоками ливневых стоков почва у технических колодцев обрушивается.

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2017-11-06 09:01:00
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