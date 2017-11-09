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В центре Мариуполя капитально отремонтируют два километра дороги по проспекту Строителей

9.11 в 19:12

В Мариуполе по проспекту Строителей начались масштабные ремонтные работы дорожного покрытия. На участке дороги от пр. Мира до ул. Митрополитской уже заменили бордюрный камень и срезали старое покрытие. Новый асфальт уложат в течение недели при благоприятных погодных условиях.

Далее работы продлятся от улицы Митрополитской до бульвара Шевченко. Они тоже займут семь дней.

В целом, капитальным ремонтом будет охвачено два километра дороги. Подрядная организация, выполняющая работы, привезла в Мариуполь свое оборудование – фрезерную установку, асфальтоукладчики и многофункциональную технику.

«Движение перекрыто с целью обеспечения безопасности мариупольцев и транспорта. Здесь работает фреза и асфальтоукладчик, поэтому может быть выброс асфальтной крошки из-под этих механизмов», - отметил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

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2017-11-09 19:12:00
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