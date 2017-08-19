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В центре Мариуполя начался второй этап замены магистрального водовода 

19.08 в 14:05

Подрядчики из «Профи строй» сообщили, что после укладки и опрессовки 420 метров труб на площади Свободы, начата прокладка трубопровода с двойным антикоррозийным покрытием далее вдоль проспекта Мира. От улицы Леваневского уже уложено несколько десятков метров труб, предоставленных UNICEF.

Напомним, что полностью новый водовод планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

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2017-08-19 14:05:00
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