В центре Мариуполя начнут строить необычный объект досуга, отдыха и общения

На Административной площади Мариуполя появится необычная конструкция, которая предназначена для отдыха мариупольцев, любящих чтение и общение.

Как уточнили в управлении благоустройства Мариупольского горсовета, объект соорудят из палубных досок сосны. Он будет смонтирован перед зданием "Гипромеза", где в настоящее время находится бетонная прямоугольная чаша. Это неработающий охладитель вентиляции, и поскольку он не нужен, на этом месте воздвигнут оригинальное деревянное сооружение.

Также отмечается, что в данной досуговой локации под открытым небом для посетителей будет обеспечена возможность свободного выхода в интернет.

В рамках подготовительных работ подрядчики завершили укладку дорожек из плитки ФЭМ к месту установки деревянных элементов конструкции.