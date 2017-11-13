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В центре Мариуполя начнут строить необычный объект досуга, отдыха и общения

13.11 в 10:48

На Административной площади Мариуполя появится необычная конструкция, которая предназначена для отдыха мариупольцев, любящих чтение и общение.

Как уточнили в управлении благоустройства Мариупольского горсовета, объект соорудят из палубных досок сосны. Он будет смонтирован перед зданием "Гипромеза", где в настоящее время находится бетонная прямоугольная чаша. Это неработающий охладитель вентиляции, и поскольку он не нужен, на этом месте воздвигнут оригинальное деревянное сооружение.

Также отмечается, что в данной досуговой локации под открытым небом для посетителей будет обеспечена возможность свободного выхода в интернет.

В рамках подготовительных работ подрядчики завершили укладку дорожек из плитки ФЭМ к месту установки деревянных элементов конструкции.

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2017-11-13 10:48:00
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