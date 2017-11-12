Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В центре Мариуполя не оставили и следа от огромного бездействующего LED-экрана

12.11 в 19:10

В центре Мариуполя завершены работы по демонтажу рекламного LED-экрана.

Большой электронный билборд, располагавшийся на пересечении проспектов Мира и Строителей полностью разобрали в эти выходные.

Напомним, что по распоряжению горсовета, его удаление из центра города подрядчики начали 1 ноября. К вечеру 11 ноября на перекрестке оставался только освобожденный от "начинки" металлический каркас LED-экрана. Сейчас на его месте остались обрезанные у фундамента опоры и небольшое скопление мусора.

Данный рекламный объект последние годы не работал. Собственник сдавал его в аренду в качестве билборда для рекламных плакатов.

/uploads/news/964x620/YVtXI2mD.JPG
/uploads/news/964x620/RMt2cEUU.jpg
/uploads/news/964x620/3tj13vEV.jpg
/uploads/news/964x620/mNpk9zkW.jpg
2017-11-12 19:10:00
Важные новости
Представители городского муниципалитета рассказали в Киеве о развитии Мариуполя
12.11 в 20:00
Украинскую столицу «накрыл» первый снег: опубликованы фото и видео
12.11 в 19:38
Лента новостей
Представители городского муниципалитета рассказали в Киеве о развитии Мариуполя
12.11 в 20:00
Украинскую столицу «накрыл» первый снег: опубликованы фото и видео
12.11 в 19:38
В центре Мариуполя не оставили и следа от огромного бездействующего LED-экрана
12.11 в 19:10
Возле КПВВ Донетчины раздавались звуки выстрелов
12.11 в 18:27
В Украину ненадолго вернется тепло: местами температура воздуха достигнет 16 градусов
12.11 в 17:59
В Мариуполе завершился один из этапов реконструкции Административной площади
12.11 в 17:46
В Мариуполе состоятся показы фильмов XIV Международного путешествующего фестиваля «Docudays UA»
12.11 в 17:29
Демографы встревожены: население Украины значительно уменьшится
12.11 в 16:58