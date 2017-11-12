В центре Мариуполя не оставили и следа от огромного бездействующего LED-экрана
12.11 в 19:10
В центре Мариуполя завершены работы по демонтажу рекламного LED-экрана.
Большой электронный билборд, располагавшийся на пересечении проспектов Мира и Строителей полностью разобрали в эти выходные.
Напомним, что по распоряжению горсовета, его удаление из центра города подрядчики начали 1 ноября. К вечеру 11 ноября на перекрестке оставался только освобожденный от "начинки" металлический каркас LED-экрана. Сейчас на его месте остались обрезанные у фундамента опоры и небольшое скопление мусора.
Данный рекламный объект последние годы не работал. Собственник сдавал его в аренду в качестве билборда для рекламных плакатов.
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2017-11-12 19:10:00
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