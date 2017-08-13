Чашу фонтана, украшавшего городской пейзаж с советских времён у кинотеатра "Комсомолец" (тоже, кстати, уже бывшего), засыпали строительным мусором. Этот объект стал очередным из бывших мариупольских фонтанов, которые "похоронены" в современном Мариуполе.

Стенки бассейна фонтана сровняли с землёй. По словам представителей религиозной общины, выкупившей кинотеатр под свои нужды, на месте фонтана появится площадка с детскими качелями и скамейки для отдыха.

А ведь уже, можно сказать, историческому сооружению могли бы найти более достойное применение...