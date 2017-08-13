В центре Мариуполя "похоронили" фонтан
13.08 в 20:49
Чашу фонтана, украшавшего городской пейзаж с советских времён у кинотеатра "Комсомолец" (тоже, кстати, уже бывшего), засыпали строительным мусором. Этот объект стал очередным из бывших мариупольских фонтанов, которые "похоронены" в современном Мариуполе.
Стенки бассейна фонтана сровняли с землёй. По словам представителей религиозной общины, выкупившей кинотеатр под свои нужды, на месте фонтана появится площадка с детскими качелями и скамейки для отдыха.
А ведь уже, можно сказать, историческому сооружению могли бы найти более достойное применение...
/uploads/news/964x620/YyU3gye4.JPG
/uploads/news/964x620/OgfXwIY2.JPG
/uploads/news/964x620/Gkyw61j1.JPG
2017-08-13 20:49:00
Важные новости