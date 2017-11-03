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В центре Мариуполя появилась новая инсталляция - объединяющее дерево

3.11 в 15:56

Сегодня в 12:00 на Театральную площадь привезли новую инсталляцию, посвящённую единству Украины. Металлическое дерево, окрашенное белой краской, состоит из элементов, символизирующих все регионы Украины. Они выполнены в виде больших листьев, украшающих ветви декоративного арт-объекта.

В настоящее время инсталляция накрыта тёмной плёнкой. Её планируют снять завтра, в момент открытия новой мариупольской достопримечательности.

Торжество начнётся в 11:00. Перед этим, с 10:00, будет проведена праздничная игровая программа для детворы.

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2017-11-03 15:56:00
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