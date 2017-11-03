В центре Мариуполя появилась новая инсталляция - объединяющее дерево
3.11 в 15:56
Сегодня в 12:00 на Театральную площадь привезли новую инсталляцию, посвящённую единству Украины. Металлическое дерево, окрашенное белой краской, состоит из элементов, символизирующих все регионы Украины. Они выполнены в виде больших листьев, украшающих ветви декоративного арт-объекта.
В настоящее время инсталляция накрыта тёмной плёнкой. Её планируют снять завтра, в момент открытия новой мариупольской достопримечательности.
Торжество начнётся в 11:00. Перед этим, с 10:00, будет проведена праздничная игровая программа для детворы.
/uploads/news/964x620/brk3UyUF.JPG
/uploads/news/964x620/lEs3kVuw.JPG
/uploads/news/964x620/ZiTPk7MB.JPG
/uploads/news/964x620/w56Jk2Zy.JPG
/uploads/news/964x620/vFPZ7X3n.JPG
/uploads/news/964x620/IUGCi84h.JPG
/uploads/news/964x620/eZR2FKKb.JPG
/uploads/news/964x620/yFVa3xuO.JPG
2017-11-03 15:56:00
Важные новости
3.11 в 15:37