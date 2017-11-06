В центре Мариуполя пробки
6.11 в 15:54
Сегодня на одном из самых оживленных перекрестков Мариуполя – на пересечении проспектов Мира и Строителей – затруднено движение транспорта.
Здесь и раньше бывали пробки из-за большого количества транспорта, но сегодня здесь проводятся ремонтные работы – и одна из полос перекрыта.
Поэтому «Мариупольские новости» рекомендуют автомобилистам выбрать другой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.
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2017-11-06 15:54:00
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6.11 в 15:43