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В центре Мариуполя пробки

6.11 в 15:54

Сегодня на одном из самых оживленных перекрестков Мариуполя – на пересечении проспектов Мира и Строителей – затруднено движение транспорта.

Здесь и раньше бывали пробки из-за большого количества транспорта, но сегодня здесь проводятся ремонтные работы – и одна из полос перекрыта.

Поэтому «Мариупольские новости» рекомендуют автомобилистам выбрать другой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.

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2017-11-06 15:54:00
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