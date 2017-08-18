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В центре Мариуполя произошло сразу два ДТП, одно – с участием маршрутки

18.08 в 08:21

Вчера, 17 августа, вечером на проспекте Мира в Мариуполе, возле «Обжоры», произошли сразу две аварии.

Как удалось выяснить, сначала столкнулись маршрутка №112 и легковой автомобиль, который заезжал на парковку супермаркета. В результате никто не пострадал, водители решили оформить европротокол.

Однако в это время рядом произошло еще одно ДТП: «Chevrolet», который объезжал первое происшествие, задела неизвестная машина. Водитель-виновник с места аварии скрылся, а вот пострадавший «Chevrolet» дождался патрульных полицейских.

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2017-08-18 08:21:00
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