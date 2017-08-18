В центре Мариуполя произошло сразу два ДТП, одно – с участием маршрутки
18.08 в 08:21
Вчера, 17 августа, вечером на проспекте Мира в Мариуполе, возле «Обжоры», произошли сразу две аварии.
Как удалось выяснить, сначала столкнулись маршрутка №112 и легковой автомобиль, который заезжал на парковку супермаркета. В результате никто не пострадал, водители решили оформить европротокол.
Однако в это время рядом произошло еще одно ДТП: «Chevrolet», который объезжал первое происшествие, задела неизвестная машина. Водитель-виновник с места аварии скрылся, а вот пострадавший «Chevrolet» дождался патрульных полицейских.
/uploads/news/964x620/nG56RI6B.jpg
/uploads/news/964x620/bz31bVar.jpg
/uploads/news/964x620/Df88GQBM.JPG
/uploads/news/964x620/DnjkqjDk.jpg
/uploads/news/964x620/NQkKrkvw.JPG
/uploads/news/964x620/fxoSgsYH.JPG
/uploads/news/964x620/IfJzfvEc.JPG
/uploads/news/964x620/Lywz1nB1.JPG
/uploads/news/964x620/Wm6rxmss.JPG
/uploads/news/964x620/Z7lH1SBS.JPG
/uploads/news/964x620/GTiw0GH5.JPG
/uploads/news/964x620/ekA3oUKo.JPG
2017-08-18 08:21:00
Важные новости
18.08 в 09:42
18.08 в 09:20