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В центре Мариуполя произошло загадочное ограбление ломбарда

24.08 в 19:00

Сегодня сотрудники одного из ломбардов по проспекту Мира в Мариуполе сообщили в правоохранительные органы об ограблении.

Здесь странным образом пропала цепочка, но при этом стекла на витрине не разбиты, замки не взломаны.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

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2017-08-24 19:00:00
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