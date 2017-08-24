В центре Мариуполя произошло загадочное ограбление ломбарда

Сегодня сотрудники одного из ломбардов по проспекту Мира в Мариуполе сообщили в правоохранительные органы об ограблении.

Здесь странным образом пропала цепочка, но при этом стекла на витрине не разбиты, замки не взломаны.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.