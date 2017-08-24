В центре Мариуполя произошло загадочное ограбление ломбарда
24.08 в 19:00
Сегодня сотрудники одного из ломбардов по проспекту Мира в Мариуполе сообщили в правоохранительные органы об ограблении.
Здесь странным образом пропала цепочка, но при этом стекла на витрине не разбиты, замки не взломаны.
Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.
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2017-08-24 19:00:00
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