В центре Мариуполя расцвели подсолнухи
8.08 в 10:01
Около 70 подсолнухов украсили Театральный сквер в Центральном районе города. Традиционный цветок, которым любят украшать подворья в Украине, впервые появился в центре города. По крайней мере, старожилы города не припомнят, чтобы подсолнухи высаживались в любимом мариупольцами сквере у театра.
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2017-08-08 10:01:00
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