В центре Мариуполя расцвели подсолнухи

Около 70 подсолнухов украсили Театральный сквер в Центральном районе города. Традиционный цветок, которым любят украшать подворья в Украине, впервые появился в центре города. По крайней мере, старожилы города не припомнят, чтобы подсолнухи высаживались в любимом мариупольцами сквере у театра.