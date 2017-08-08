Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В центре Мариуполя расцвели подсолнухи

8.08 в 10:01

Около 70 подсолнухов украсили Театральный сквер в Центральном районе города. Традиционный цветок, которым любят украшать подворья в Украине, впервые появился в центре города. По крайней мере, старожилы города не припомнят, чтобы подсолнухи высаживались в любимом мариупольцами сквере у театра.

/uploads/news/964x620/7N13ueTA.JPG
/uploads/news/964x620/a17zykuh.JPG
/uploads/news/964x620/SaQaHFqb.JPG
/uploads/news/964x620/iR31nbsW.JPG
2017-08-08 10:01:00
Важные новости
Мирча Луческу собрался на пенсию
8.08 в 10:20
Сегодня в Украине отмечают День войск связи
8.08 в 09:40
Лента новостей
Мирча Луческу собрался на пенсию
8.08 в 10:20
В центре Мариуполя расцвели подсолнухи
8.08 в 10:01
Сегодня в Украине отмечают День войск связи
8.08 в 09:40
«Люцифер» принес в Европу 40-градусную жару и сотни лесных пожаров: погибли 10 человек
8.08 в 09:29
На Донетчине в ставке утонул 4-летний мальчик
8.08 в 09:17
В Мариуполе провели уникальную операцию: хирурги достали из ноги военного неразорвавшуюся гранату
8.08 в 08:56
Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе останутся без воды
8.08 в 08:42
В Мариуполе 17-летний парень угнал мопед у пенсионера и попытался скрыться от копов
8.08 в 08:25