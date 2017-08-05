В центре Мариуполя разгромлен лайтбокс

В самом центре города на проспекте Мира неизвестные разгромили лайтбокс, разбив при этом стёкла с двух сторон. Также повреждён пластиковый щит, расположенный в середине конструкции. Помимо всего вандалы оставили на повреждённом щите надпись и она гласит: "Привет человег".