В центре Мариуполя разгромлен лайтбокс
5.08 в 14:59
В самом центре города на проспекте Мира неизвестные разгромили лайтбокс, разбив при этом стёкла с двух сторон. Также повреждён пластиковый щит, расположенный в середине конструкции. Помимо всего вандалы оставили на повреждённом щите надпись и она гласит: "Привет человег".
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2017-08-05 14:59:00
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5.08 в 15:37