В центре Мариуполя реализуется госпрограмма по замене газовых труб

Сегодня на улице Бахчиванджи специалистами "Мариупольгаза" проводится подготовка к укладке новых трубопроводов, подключающих дома № 9 и 11 к системе газоснабжения. Проект предусматривает подвод труб, не поддающихся коррозии, вместо железных.

В 2017 году по госпрограмме планируется заменить подводящие газопроводы более чем в 30 многоквартирных домах города. Средства на это заложены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) в тарифы жителей города за услугу поставки газа.