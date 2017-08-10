Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В центре Мариуполя реализуется госпрограмма по замене газовых труб

10.08 в 11:45

Сегодня на улице Бахчиванджи специалистами "Мариупольгаза" проводится подготовка к укладке новых трубопроводов, подключающих дома № 9 и 11 к системе газоснабжения. Проект предусматривает подвод труб, не поддающихся коррозии, вместо железных.

В 2017 году по госпрограмме планируется заменить подводящие газопроводы более чем в 30 многоквартирных домах города. Средства на это заложены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) в тарифы жителей города за услугу поставки газа.

/uploads/news/964x620/1jnHX0ev.JPG
/uploads/news/964x620/YfzNcayE.JPG
/uploads/news/964x620/BKeRR6SC.JPG
/uploads/news/964x620/dNg7BS2D.JPG
2017-08-10 11:45:00
Важные новости
Покровское и Бердянское до сих пор не хотят присоединяться к Мариупольской ОТГ
10.08 в 12:06
Упрощение отчётности для бизнеса – при уплате налогов вводится единый счёт
10.08 в 12:02
Лента новостей
Покровское и Бердянское до сих пор не хотят присоединяться к Мариупольской ОТГ
10.08 в 12:06
Упрощение отчётности для бизнеса – при уплате налогов вводится единый счёт
10.08 в 12:02
В центре Мариуполя реализуется госпрограмма по замене газовых труб
10.08 в 11:45
Катар отменил визы для украинцев
10.08 в 11:22
Вандалы вновь атаковали в Мариуполе «Прекрасную жизнь»
10.08 в 11:16
В Донецкой области бесплатно выступят «Квартал 95» и участники «Голоса країни»
10.08 в 10:23
В ЦПАУ Мариуполя прекратили выдачу пропусков на неподконтрольные территории
10.08 в 10:13
Штаб АТО: по сектору «М» ударили из реактивной пусковой установки «Град»
10.08 в 10:00