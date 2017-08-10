В центре Мариуполя реализуется госпрограмма по замене газовых труб
10.08 в 11:45
Сегодня на улице Бахчиванджи специалистами "Мариупольгаза" проводится подготовка к укладке новых трубопроводов, подключающих дома № 9 и 11 к системе газоснабжения. Проект предусматривает подвод труб, не поддающихся коррозии, вместо железных.
В 2017 году по госпрограмме планируется заменить подводящие газопроводы более чем в 30 многоквартирных домах города. Средства на это заложены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) в тарифы жителей города за услугу поставки газа.
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2017-08-10 11:45:00
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