В центре Мариуполя снесли палатку «Оппозиционного блока»

Вчера, 24 октября, возле памятника Высоцкому на проспекте Мира в Мариуполе представители «Оппозиционного блока» установили палатки. Однако некоторым не по душе деятельность политической партии – и неизвестные повредили палатку.

В пресс-службе горуправления полиции сообщают: «В Центральном районе Мариуполя возле памятника Высоцкому 24 октября трое неизвестных повредили палатку представителей одной из политических партий. После поступления сообщения на место выехала следственно-оперативная группа. На данный момент правоохранители проводят работу по установлению лиц, причастных к происшествию».

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и обращений граждан Центрального отдела полиции. Проводится проверка.