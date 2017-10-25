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В центре Мариуполя снесли палатку «Оппозиционного блока»

25.10 в 20:14

Вчера, 24 октября, возле памятника Высоцкому на проспекте Мира в Мариуполе представители «Оппозиционного блока» установили палатки. Однако некоторым не по душе деятельность политической партии – и неизвестные повредили палатку.

В пресс-службе горуправления полиции сообщают: «В Центральном районе Мариуполя возле памятника Высоцкому 24 октября трое неизвестных повредили палатку представителей одной из политических партий. После поступления сообщения на место выехала следственно-оперативная группа. На данный момент правоохранители проводят работу по установлению лиц, причастных к происшествию».

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и обращений граждан Центрального отдела полиции. Проводится проверка.

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2017-10-25 20:14:00
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