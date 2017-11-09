В центре Мариуполя «сталинка» с городскими часами обрела новую крышу
9.11 в 11:15
В Мариуполе продолжают преображать «сталинки». В этот раз «добрались» до знаменитого дома с городскими часами, расположенного на проспекте Мира, 75Б. Здесь заменили обветшалую кровлю.
Рабочие уложили на крыше энергосберегающую термоизоляцию и накрыли новым шифером. Работы также ведутся с заменой системы стока воды, устанавливаются новые водосборные лотки.
Ранее, ремонт обветшалой кровли был произведен в соседнем доме на проспекте Мира, 81.
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2017-11-09 11:15:00
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