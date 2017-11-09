Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В центре Мариуполя «сталинка» с городскими часами обрела новую крышу

9.11 в 11:15

В Мариуполе продолжают преображать «сталинки». В этот раз «добрались» до знаменитого дома с городскими часами, расположенного на проспекте Мира, 75Б. Здесь заменили обветшалую кровлю.

Рабочие уложили на крыше энергосберегающую термоизоляцию и накрыли новым шифером. Работы также ведутся с заменой системы стока воды, устанавливаются новые водосборные лотки.

Ранее, ремонт обветшалой кровли был произведен в соседнем доме на проспекте Мира, 81.

/uploads/news/964x620/T6gdSoB9.JPG
/uploads/news/964x620/HgZzzOCM.JPG
/uploads/news/964x620/OMbUObxC.JPG
/uploads/news/964x620/GgaDkixX.JPG
2017-11-09 11:15:00
Важные новости
Новым командующим сил АТО в Донбассе стал боевой генерал-десантник
9.11 в 12:07
Мариупольца, напавшего на сотрудника полиции, отправят в психиатрическую больницу строгого режима
9.11 в 11:57
Лента новостей
Новым командующим сил АТО в Донбассе стал боевой генерал-десантник
9.11 в 12:07
Мариупольца, напавшего на сотрудника полиции, отправят в психиатрическую больницу строгого режима
9.11 в 11:57
В 2018 году помощь ЕС Донбассу составит €50 миллионов. Куда пойдут деньги
9.11 в 11:36
В центре Мариуполя «сталинка» с городскими часами обрела новую крышу
9.11 в 11:15
От 490 до 3000 гривен: названы размеры новых стипендий для студентов
9.11 в 10:58
На Административной площади установят первый в Мариуполе пешеходный фонтан с вечерней подсветкой
9.11 в 10:40
Строительство газопровода для Авдеевки идет высокими темпами. К работе подключат военных специалистов
9.11 в 10:21
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Мариупольцы могут написать диктант национального единства
9.11 в 10:05