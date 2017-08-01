Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В центре Мариуполя стихийная свалка создаёт зону повышенной пожароопасности

1.08 в 14:59

У здания бывшего детского сада на проспекте Строителей, 85А около года назад возникла стихийная свалка, где основное наполнение составляли обрезанные ветки, к которым некоторые несознательные местные жители начали постепенно добавлять бытовые отходы.

Со временем свалка начала захватывать всё бОльшую площадь и на данный момент выросла на высоту выше двух метров.

Стоит отметить, что перед праздником Пасхи, когда в городе начали наводить порядок и вывозить стихийные свалки на полигон ТБО, этот накопитель мусора избежал удаления. По плану, разработанному властями Мариуполя, крайний срок, определённый администрацией по чистке улиц от свалок, истёк в мае месяце. Но это не коснулось указанной свалки.

Сейчас ветки, собранные на данном участке, создают не только антисанитарную зону, но и зону повышенной пожароопасности.

/uploads/news/964x620/bfUYRhz4.JPG
/uploads/news/964x620/QiMhsV3P.JPG
/uploads/news/964x620/9wvfQjt3.JPG
2017-08-01 14:59:00
Важные новости
В Мариуполе назначен новый начальник управления капитального строительства
1.08 в 14:38
Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой
1.08 в 13:03
Лента новостей
В центре Мариуполя стихийная свалка создаёт зону повышенной пожароопасности
1.08 в 14:59
В Мариуполе назначен новый начальник управления капитального строительства
1.08 в 14:38
Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой
1.08 в 13:03
Трамп подписал закон о введении новых санкций против РФ
1.08 в 12:28
В Мариуполе реструктуризируют коммунальное предприятие ритуальных услуг, сократив штат работников
1.08 в 11:59
В Мариуполе предприниматель из Широкино взял на работу переселенцев
1.08 в 11:39
Захарченко предложил в ДНР казнить за коррупцию
1.08 в 11:15
В России упростили получение гражданства для украинцев. В МИД Украины призвали не поддаваться на провокации
1.08 в 10:59