В центре Мариуполя стихийная свалка создаёт зону повышенной пожароопасности

У здания бывшего детского сада на проспекте Строителей, 85А около года назад возникла стихийная свалка, где основное наполнение составляли обрезанные ветки, к которым некоторые несознательные местные жители начали постепенно добавлять бытовые отходы.

Со временем свалка начала захватывать всё бОльшую площадь и на данный момент выросла на высоту выше двух метров.

Стоит отметить, что перед праздником Пасхи, когда в городе начали наводить порядок и вывозить стихийные свалки на полигон ТБО, этот накопитель мусора избежал удаления. По плану, разработанному властями Мариуполя, крайний срок, определённый администрацией по чистке улиц от свалок, истёк в мае месяце. Но это не коснулось указанной свалки.

Сейчас ветки, собранные на данном участке, создают не только антисанитарную зону, но и зону повышенной пожароопасности.