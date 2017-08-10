В ЦПАУ Мариуполя прекратили выдачу пропусков на неподконтрольные территории
10.08 в 10:13
Объявление об этом появилось сегодня у входа в Центр админуслуг Мариуполя. Завершилось действие меморандума, по которому вынужденные переселенцы обслуживались не только в пункте выдачи пропусков, расположенном на улице Архитектора Нильсена, 35а, но и в ЦПАУ.
По словам сотрудников центра, теперь пункт выдачи пропусков физическим лицам, которые изъявили желание выехать на неподконтрольные территории, расположенный в шахматном клубе города, способен обеспечить полное обслуживание всех обратившихся граждан. Приём посетителей там осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 16:00.
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2017-08-10 10:13:00
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