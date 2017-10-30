В УЕФА оштрафовали донецкий «Шахтер» за поведение болельщиков

На официальном сайте УЕФА сообщается о том, что донецкий «Шахтер» оштрафован за поведение своих болельщиков на матче с «Наполи».

Напомним, игра в рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов прошла 13 сентября на харьковском стадионе «Металлист». Тогда болельщики оранжево-черных активно использовали пиротехнические средства.

Теперь «Шахтеру» предстоит выплатить 12 тысяч евро штрафа.