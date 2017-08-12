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В Украине аналоговое телевидение будет работать до 2018 года

12.08 в 15:25

В Украине в очередной раз отложен переход на цифровое телевидение. По информации «ОстроВ», в постановлении Кабмина № 563 от 19 июля 2017 "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" сказано, что правительством принято решение об отключении поэтапно аналогового телевидения, установлен конечный срок – 30 марта 2018 года.

В предыдущей редакции конечным сроком называлось 30 июня 2017 года. Решение принято для недопущения нарушений прав украинских граждан на свободный доступ к информации.

В Кабинете министров дали пояснение: „Принятие этого решения позволит провести развёрнутую информационную кампанию по подключению населения к цифровым сетям и расширить покрытие территории Украины цифровым сигналом“.

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2017-08-12 15:25:00
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