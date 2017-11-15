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В Украине хотят внедрить единую службу экстренной помощи «112»

15.11 в 13:19

Министерство внутренних дел Украины намерено внедрить единую службу экстренной помощи по номеру 112. Такая система уже работает в странах ЕС.

Как рассказала на заседании Кабмина заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, внедрение единой службы предусмотрено в Стратегии развития МВД-2020.

К слову, систему пытались запустить в Украине еще в 2012 году, в рамках проведения в Украине чемпионата Европы по футболу. Но ее запуск был приостановлен из-за отсутствия финансирования.

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2017-11-15 13:19:00
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