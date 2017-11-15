В Украине хотят внедрить единую службу экстренной помощи «112»
15.11 в 13:19
Министерство внутренних дел Украины намерено внедрить единую службу экстренной помощи по номеру 112. Такая система уже работает в странах ЕС.
Как рассказала на заседании Кабмина заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, внедрение единой службы предусмотрено в Стратегии развития МВД-2020.
К слову, систему пытались запустить в Украине еще в 2012 году, в рамках проведения в Украине чемпионата Европы по футболу. Но ее запуск был приостановлен из-за отсутствия финансирования.
/uploads/news/964x620/PjaOCTYy.jpg
2017-11-15 13:19:00
Важные новости
15.11 в 13:08